Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend in Neunkirchen in den Pkw einer 69-Jährigen gekracht. Laut Polizeiangaben vom Freitag hatte der 60-Jährige an einer Kreuzung eine Vorrangverletzung begangen. Ein Alkotest bescheinigte dem Mann 1,8 Promille. Die bei dem Crash verletzte Lenkerin wurde per Rettung in das Landesklinikum Neunkirchen transportiert.

