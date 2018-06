In Kooperation mit der Klima- und Energie-Modellregion Schwarzatal hat die Stadtgemeinde Neunkirchen 2017 den sogenannten „Wadlpass“ ins Leben gerufen. Heuer wird diese Aktion wiederholt. Wer im Zeitraum von Mai bis August mindestens einmal pro Monat mit dem Fahrrad kommt und in Neunkirchen einkauft, nimmt an einem Gewinnspiel teil, so das Grundprinzip des Passes.

Und so funktioniert es:

Kaufen Sie bei einem Neunkirchner Betrieb Ihrer Wahl ein.

Besuchen Sie mit der Rechnung dieses Einkaufs und dem Wadlpass das für den jeweiligen Monat angegeben Unternehmen und lassen sich den Einkauf mittels Stempel bestätigen. Das Fahrrad muss dabei gut sichtbar vor dem Geschäft abgestellt werden.

Den vollständig ausgefüllten und mit mindestens drei Stempeln versehenen Wadlpass können Sie bei einem der vier angeführten Unternehmen oder direkt bei der Abschlussveranstaltung abgeben. Die Verlosung der Preise findet im Rahmen der Veranstaltung „Cycle Cinema Schwarzatal“ am 31. August am Neunkirchner Hauptplatz statt.

Bei folgenden Geschäften erhalten Sie den Stempel:

Blumenhütte, Hauptplatzpassage 11

Buchhandlung Reithmeyer, Hauptplatz 8-9

Café Paradiso, Bahnstraße 27

zweiRadler, Hauptplatz 8-9

Der Wadlpass liegt in Betrieben der Neunkirchner Innenstadt und im Bürgerservice im Rathaus auf. Mehr unter www.kem-schwarzatal.at/wadlpass2620