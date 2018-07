Am 1. Juli startete die Chefin des SoWo (Soziales Wohnhaus Neunkirchen), Daniela Leinweber, ihre Wanderschaft, Großbritanniens längster Fernwanderweg mit über 1.014 Kilometern (630 Meilen) von Minehead in Somerset entlang der Küsten von Devon und Cornwall nach Poole Harbour in Dorset, die NÖN berichtete.

Die zweite Woche habe genauso begonnen, wie die erste endete, erzählt Leinweber gegenüber der NÖN: „Abgesehen von der einen Stunde am ersten Tag hat es kein einziges Mal geregnet und während die Engländer ob der Hitzewelle schon stöhnen, kommen wir ganz gut damit zurecht. Zugegeben, beim Bergaufgehen freuen wir uns über jede Meeresbrise und für das ein oder andere Wölkchen sind wir dann auch schon dankbar, aber im Grunde sind wir begeistert von diesem Willkommensgeschenk.“

Begeistert zeigt sich die Chefin des SoWo auch von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Briten – und auch vom Frühstück, ohne welches sie nicht das Haus verlassen würde. An der „Schönheit der Landschaft“, könne sie sich gar nicht sattsehen, meint Leinweber: „Die täglichen Sonnenuntergänge am Meer runden den Tag perfekt ab.“

In der Vorwoche ging Leinweber übrigens Meilen für Neo-Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ), die Ternitzer Stadträtin Jeannine Schmid (SPÖ), Biogemüse Jansky sowie „Zucker & Salz“ in Neunkirchen. Insgesamt gibt es bereits 251 Paten aus sieben Ländern. Wer diese Aktion unterstützen und Meilen-Pate werden möchte, Spenden (mit Verwendungszweck „Neue Wege gehen“) bitte auf das Konto AT46 3286 5000 0064 2405 (Raiffeisenbank Schneebergland) oder AT80 2024 1000 0008 4210 (Sparkasse Neunkirchen) überweisen. www.sowo.at