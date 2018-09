Nach 59 Tagen, 1.014 Kilometern (630 Meilen) und 1.660.992 Schritten hat SoWo-Chefin Daniela Leinweber den South West Coast Path, der längste offizielle Fernwanderweg in Großbritannien, erwandert. Just in der letzten Woche hatte sie noch mit großen Herausforderungen zu kämpfen, inklusive der schlimmsten Momente auf ihrer Tour.

„Das Highlight war, als ich beim Old Harry die letzte Klippe erklommen hatte und von weitem das Ziel sehen konnte. Wirklich emotional wurde es, als ungefähr einen Kilometer vor Schluss schon die Umrisse des Endpunktes, die blaue South West Coast Path Skulptur, zu sehen war. Dieser Tag war der einfachste und schönste Wandertag von allen“ erinnert sich Leinweber.

Zwei Tage zuvor schaute es nicht so gut aus. Auf Daniela Leinweber wartete die schwierigste Etappe. „Schon am Morgen schüttete es wie aus Eimern und noch dazu war es extrem windig. Aber ich hatte keinen Spielraum mehr und so lautete das Motto: Augen zu und durch. Die Etappe wird schon bei schönem Wetter als killer section beschrieben, aber bei diesem Wetter war es teilweise richtig gefährlich. Glitschige Stufen nahe des Klippenrandes ließen mein Herz in die Hose rutschen, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, wäre ich wohl nicht losgegangen und wären mir solche Bedingungen am Anfang der Reise begegnet, ich hätte vermutlich abgebrochen. Aber schließlich habe ich es doch geschafft.“

362 Paten aus 12 Ländern

Was Leinweber auf ihrer Tour am meisten freute, war die große Spendenbereitschaft. Als sie im letzten B & B das Plakat mit dem Spendenergebnis schrieb, kam die Besitzerin der Unterkunft und meinte: „I am going to ruin your poster“ und überreichte mir 10 Pfund. Eine Frau stieg aus ihrem Wagen und übergab 5 Pfund, ohne zu wissen, wofür sie überhaupt spendete. „Solche Begegnungen hatte ich häufig am Weg und ließen mich jedes Mal sprachlos und voller Dankbarkeit zurück.“

Am Ende kamen 5.536,70 Euro plus 15 Pfund von insgesamt 362 Paten aus 12 Ländern zusammen, das für Sportmaterial für die SoWo-Jugendlichen angedacht ist. Firmenspenden kamen noch von „Airmoving Ternitz“ und „EDV Haberler“. Die höchste Spende kam von Zucker & Salz (240 Euro). Infos auf www.sowo.at