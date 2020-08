Mit Monatsende geht in Neunkirchen auch eine Ära zu Ende: Nach insgesamt 44 Jahren übergibt Pater Bernard Springer das Zepter als Stadtpfarrer an seinen Kaplan Bernhard Lang. Als Begründung für den Schritt in die zweite Reihe nennt Springer, der auch Ehrenbürger der Stadtgemeinde ist, sein Alter – er feierte zuletzt seinen 80. Geburtstag. „Die Arbeit ist nicht wenig, es gibt sehr viele verschiedene Aufgaben und auch das Gespräch mit den Leuten soll ja gesucht werden“, meint Springer im Interview mit der NÖN Neunkirchen. Der Schritt sei daher ein logischer und auch schon seit Längerem geplant gewesen, erklärt er.

Der Pfarre will Springer, der einst als Kaplan hier wirkte, ehe er 1976 als Pfarrer zurückkehrte, aber ohnehin erhalten bleiben – so wird er auch weiterhin Gottesdienste abhalten und andere Aufgaben übernehmen. „Ich habe eine große Verbundenheit zur Stadt und zu den Menschen hier“, so Springer. „Es wird eine wöchentliche Absprache geben, wer was übernimmt.“

Pater Bernhard Lang, bisher als Kaplan tätig, blickt der neuen Herausforderung freudig entgegen: „In erster Linie bin künftig ich der Ansprechpartner und Letztverantwortliche, ich freue mich aber, dass Pater Bernard auch weiterhin als Seelsorger tätig sein wird“, meint er im NÖN-Gespräch. Die Pfarre kennt er schon gut, ist er schließlich bereits seit zehn Jahren hier tätig – zuvor absolvierte er Stationen in Wien sowie Asparn an der Zaya.

Grabner Pater Bernhard Lang wird neuer Stadtpfarrer von Neunkirchen.

Ein großes Anliegen sei es ihm, den Kontakt zu den Gläubigen zu leben: „Deshalb liegt mir auch der Kindergarten sehr am Herzen, weil wir hier die Familien von Anfang an begleiten können“, hält er fest. Wichtig sei ihm abseits dessen auch die Kooperation mit der Evangelischen Kirche, die bereits unter Pater Bernard stets hochgehalten wurde. Für die Gläubigen will Lang „stets ein offenes Ohr haben“, wie er sagt: „Der direkte Kontakt ist das Allerwichtigste, sonst findet man für verschiedene Problemstellungen keine Lösungen“, ist Lang überzeugt. Auch in schweren Momenten des Lebens müsse die Kirche den Menschen beistehen, ergänzt er gegenüber der NÖN: „Wichtig ist es, gemeinsam den Glauben zu tragen und zu bezeugen“, so Pater Bernhard Lang.

Osterbauer: „Lang wird das sehr gut meistern!“

Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) betont gegenüber der NÖN die „gute Zusammenarbeit mit Pater Bernard Springer, die bestimmt auch mit Bernhard Lang fortgesetzt werden wird“, wie der Stadtchef erklärt. „Das Erbe ist natürlich gewaltig, denn Springer hat sich große Verdienste um Neunkirchen erworben. Bernhard Lang wird das aber sehr gut meistern“, ist Osterbauer überzeugt. Detail am Rande: Der Stadtchef kennt Springer schon seit der Kindheit, fungierte er doch einst an seiner Seite als Ministrant...

Mit dem personellen Wechsel wird es in der Pfarre Neunkirchen, der auch die Filialen Wartmannstetten und Peisching angehören, auch Verstärkung geben: Pater Tomasz stößt als neuer Kaplan zum Neunkirchner Team.