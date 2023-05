Wegen Wetterprognose: „mini9kirchen“ auf 26. Mai verschoben

Die regnerische Wetterprognose macht den Organisatoren von „mini9kirchen“ einen Strich durch die Rechnung. Die für morgen, Freitag, 12. Mai, geplante Veranstaltung wird witterungsbedingt auf den 26. Mai verschoben. „Wir hoffen in zwei Wochen auf strahlenden Sonnenschein“, so die Stadtgemeinde Neunkirchen in einer Aussendung am Donnerstagvormittag. Der Ablauf bleibe wie geplant, hieß es.

Bei „mini9kirchen“ haben Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren die Möglichkeit, in verschiedene Berufe zu schnuppern. Auch die NÖN Neunkirchen ist mit einer Station vertreten.

