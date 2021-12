Weihnachtsaktion der SPÖ: Hilfe über Spendenbaum

Die SPÖ-Spitze des Bezirkes ruft die Weihnachtszeit wieder als die Zeit des Gebens, Beschenkens und füreinander Dasein ins Bewusstsein und wirbt dabei um Spenden für drei Sozialprojekte. „Wir möchten damit die Aufmerksamkeit besonders auf unsere Kinder und Jugendlichen lenken. Oft sind es die Jüngsten, die zurückgelassen und vergessen am Rand unserer Gesellschaft stehen“, so Bezirksvorsitzender, Landtagsabgeordneter Christian Samwald.

Spenden kann man für das Projekt „Wunschfahrt“ des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich. Hier wird erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine spezielle Wunschfahrt in ihrer letzten Lebensphase geschenkt. Diese Fahrt ist für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos.

Spenden ist auch für das Projekt „Clever Forever!“ der Volkshilfe Niederösterreich möglich. Hier wird armutsgefährdeten Kindern, und das sind immerhin 324.000 Kinder und Jugendliche in Österreich, mit Nachhilfe geholfen, die Armutsspirale zu durchbrechen. Als dritte Möglichkeit zur Spende bietet sich das Projekt „Kidsnest“ der Kinderfreunde Niederösterreich an. Es bietet Kindern und Jugendlichen Schutz und gibt ihnen eine Stimme, wenn sie missbraucht oder misshandelt wurden. „Wir haben einen Weihnachtsbaum mit symbolischen Anhängern vor der SPÖ-Bezirksorganisation Neunkirchen in der Wienerstraße 33 für diese Aktion aufgestellt. Dort kann man sich direkt einen Spendenanhänger pflücken oder auch gleich vor Ort über einen QR-Code den Link zur Spende aufrufen“, bittet Bundesrätin Andrea Kahofer um Mithilfe.

Spenden ist auch mit dem Spendenformular unter https://noe.spoe.at/weihnachtsaktion oder mit Erlagschein möglich: IBAN: AT67 1400 0276 1060 1788, BIC: BAWAATWW, Verwendungszweck: Aktion Weihnachten