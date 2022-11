Weihnachtsgeschichten statt der Christbäume

Werbung

In den vergangenen Jahren waren es bunt geschmückte Christbäume, die vor den Geschäften in der Innenstadt für ein entsprechendes vorweihnachtliches Ambiente sorgten. Heuer geht der Verein für Tagestourismus aber einen neuen, anderen und innovativen Weg.

„Diesen Advent haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Wir suchen die fantasievollste Weihnachtsgeschichte in Neunkirchen. Dazu muss man mit mindestens fünf Weihnachtsfiguren eine Geschichte zum Thema Weihnachten schreiben“, erklärt Obfrau Natscha Schweiger-Nemec die Hintergründe der Aktion. Die Figuren selbst befinden sich auf Föhrenzweigen, die in der Auslage oder vor den Geschäften platziert werden. Über 40 Betriebe machen mittlerweilen bei der Aktion mit.

Die drei besten Weihnachtsgeschichten erhalten verschiedene Preise und alle, die mitmachen, ein kleines Geschenk. Die Prämierung und Lesung der Geschichten findet am 23. Dezember um 17 Uhr in der Stadtbücherei Am Stiergraben statt. Auch der Unternehmerverein „Aktive Wirtschaft“ unterstützt die Idee mit einem finanziellen Beitrag, freut sich Schweiger-Nemec.

