Die Stadtgemeinde erweitert ab Mai die Zeiten für die Entsorgung für Sperrmüll und Grünschnitt am Schwarzauferweg. Das gab man Freitagvormittag in einer Aussendung bekannt. Das Service werde „natürlich unter Aufrechterhaltung der bestehenden Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen“ angeboten, heißt es in der Aussendung.

Bereits seit Anfang April kann Grünschnitt einmal wöchentlich wieder entsorgt werden, seit 23. April auch Sperrmüll. Ab Mai wird dieses Service für Bürger der Stadtgemeinde bereits wieder an drei Tagen möglich sein. Als Übernahmestelle dient in beiden Fällen die Grünschnittübernahmestelle am Schwarzauferweg. Neu ist auch, dass zu den Terminen sowohl Grünschnitt als auch Sperrmüll abgegeben werden kann.

Die Termine im Mai sind, beginnend mit 6. Mai:

Jeden Mittwoch, 13 bis 19 Uhr (6. Mai, 13. Mai, 20. Mai)

Jeden Freitag, 7 bis 13 Uhr (8. Mai, 15. Mai, 22. Mai, 29. Mai)

Jeden Samstag, 9 bis 12 Uhr (9. Mai, 16. Mai, 23. Mai, 30. Mai)

Zusätzlich können bereits bei den Terminen nächste Woche - am Mittwoch, den 29. April (10 bis 17 Uhr) und am Donnerstag, den 30. April (7 bis 13 Uhr) sowohl Sperrmüll als auch Grünschnitt entsorgt werden.

Folgende Platzordnung gilt dabei laut Stadtgemeinde: