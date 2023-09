Traditionswirtshaus „Au Gartl“ schließt in Neunkirchen die Pforten

„Wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagen Michael und Tatjana Vanicek der NÖN im persönlichen Gespräch. In den letzten Jahren führten sie gemeinsam das Gasthaus „Au Gartl“. Ende 2023 kehren die beiden der Gastronomie aber den Rücken.

Insgesamt 33 Jahre gab es das Gasthaus „Au Gartl“, vormals Gasthaus Keim, in der sogenannten Neunkirchner „Au“. 1990 von Karl und Rosa Vanicek eröffnet, übernahm im Jahr 1998 Sohn Michael „Mike“ den Betrieb und führt diesen bis heute mit seiner Frau Tatjana, die seit August jedoch in Pension ist. „Es ist eigentlich traurig, dass man ein gut gehendes Lokal schließen muss“, bedauern die beiden.

Denn ein Mangel an Gästen führte keineswegs zur Entscheidung der beiden Gastronomen: „Wir haben bei unserem Mittagsbuffet schon rund 50 Stammkunden.“ Doch die Energiekosten sowie der Personalmangel seien für sie einfach nicht mehr tragbar gewesen. „Momentan sind wir personalmäßig zu dritt, in der Blütezeit waren wir zu sechst. Wir gehen derzeit nur noch arbeiten, um alles bezahlen zu können. Es ist nicht schön, jeden Tag überlegen zu müssen, wie es weitergeht. Das macht sich irgendwann auch psychisch bemerkbar“, gibt Vanicek zu.

Abschiedsfeier am letzten Tag

Die Energiekosten für den Betrieb sind zuletzt um das Doppelte angestiegen. „Das kann ich gar nicht an die Kunden weitergeben“, so der Gastwirt, der nach der Schließung weiterhin als Immobilienmakler tätig sein wird. Am 31. Dezember will man die Ära des „Au Gartl“ mit einer Abschiedsfeier beenden. „Wir wollen uns bei all unseren Gästen für die langjährige Treue bedanken“, so Michael und Tatjana Vanicek.

Die Räumlichkeiten selbst, die für einen Gastbetrieb mit Kühlhaus, Lager und großem Festsaal alles bieten, will Vanicek verkaufen: „Mir wäre es sehr recht, wenn hier wieder ein Gastronom einziehen würde.“