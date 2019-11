Am 31. Oktober ist Weltspartag. Aus diesem Anlass luden auch heuer wieder die Banken in Stadt und Bezirk zum Feiern ein. Während die Sparkasse dies bereits am Vorabend des Weltspartages mit einem großen Empfang in Neunkirchen tat (NÖN.at berichtete ausführlich), luden die übrigen Institutionen am Weltspartag selbst ein.

In der Raiffeisen Schneebergland gab es vor allem für die Kinder ein umfassendes Programm: Kinderschminken, eine Kinoaufführung und vieles mehr standen bereit. Der Weltspartagsempfang stand dann unter dem Motto „Steirerland trifft Schneebergland“: Die Geschäftsleiter Meletios Kujumtzoglu, und Wolfgang Kuhnert gaben in diesem Rahmen auch einen Überblick über das Jahr 2019 und konnten zahlreiche Ehren- und Festgäste begrüßen.

Gefeiert wurde aber auch bei der Bank Austria und der Volksbank in Neunkirchen. Bei den Banken sehen ließ sich unter anderem die Polit-Prominenz rund um SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer, ÖVP-Landtagsabgeordneten Hermann Hauer, ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer aus Neunkirchen und viele andere mehr.