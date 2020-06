Einen Teil spendete Ebruster bereits an den "Yeter Dogan Hinterbliebenen"-Fond und am vergangenen Mittwoch überreichte er 500 Euro an den Verein "Soziales Wohnen" (SoWo) Neunkirchen. "SoWo"-Leiterin Daniela Leinweber bedankte sich für die Spende und will das Geld für das "Neue Wege gehen"-Projekt verwenden. Eine Aktion, die den Jugendlichen Sportaktivitäten und Bewegung vermitteln soll. „Sollte noch ein Projekt auftauchen, spende ich nochmals 500 Euro“, verspricht Kurt Ebruster, „denn fast drei Monate nichts tun und nur Geld dafür bekommen ist nicht meines.“