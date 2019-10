Sie war bereits auf den Laufstegen in New York unterwegs. Nun stellte sich die gebürtige Neunkirchnerin Isabella „Ella“ Wagner einer neuen Herausforderung. Spontan meldete sich beim TV-Format „Shopping Queen“ an und holte am Ende tatsächlich den Titel.

Unter dem Motto „Herbst Highlight – Setze mit deinem neuen Mantel ein modisches Statement!“ machten sich vier Österreicherinnen auf die Suche nach einem Mantel, der Juror Guido Maria Kretschmar am meisten überzeugte. Mitten unter ihnen: Ella Wagner. „Das Motto war toll! Es war nur sehr heiß während des Drehs. Am Ende des Sommers machte das das Ganze etwas hitzig“, schmunzelt sie. 500 Euro und vier Stunden Zeit werden den Damen für das komplette Styling zur Verfügung gestellt. Wagner ging am dritten Wochentag ins Rennen. „Am Tag X war ich meganervös. Zum Glück hatte ich meinen Roman (Shoppingbegleiter, Anm.), der mich wirklich emotional runtergebracht hat“, erinnert sie sich an den Dreh zurück.

Über den Sieg, mit dem sie nicht gerechnet hat, freute sie sich sehr, aber „der schönste Gewinn war jedoch, die Mädels kennenzulernen!“