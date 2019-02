Schuldirektorin Edda Koinig durfte besondere Gäste an der Volksschule Steinfeld begrüßen: 30 der Wiener Sängerknaben (und -mädchen) sangen und musizierten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler im Turnsaal.

Normalerweise stehen Mathematik, Deutsch oder Sport auf dem Stundenplan in der Volksschule Steinfeld in Neunkirchen. Am Dienstagvormittag aber stand die Musik im Mittelpunkt – Direktorin Edda Koinig und ihr Lehrerteam durften Schülerinnen und Schüler der Wiener Sängerknaben-Volksschule aus Wien begrüßen.

Die knapp 30 Sangeskünstler musizierten gemeinsam mit den Neunkirchner Schülerinnen und Schüler sowie ihrem Lehrerteam und studierten nicht nur Lieder, sondern auch einen Tanz gemeinsam ein. Unter den begeisterten Zuhörern: Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ), Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP), Schulstadträtin Barbara Kunesch (ÖVP) sowie die Gemeinderätinnen Patrizia Fally und Nina Katzgraber (beide SPÖ).