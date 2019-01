Nach den Wohnhausbränden in Petersbaumgarten am 14.01 und Otterthal am Dienstag, kam es in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Neunkirchen wieder zu einem Wohnhausbrand.

Kurz vor Mitternacht meldeten mehrere Notrufer ein brennendes Wohnhaus in Neunkirchen Stadt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Wohnhaus, das sich in einer dicht verbauten Siedlung befand, zum größten Teil bereits in Vollbrand. Der Besitzer konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wohnhaus retten und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Er wurde laut Roten Kreuz mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Seitens der Feuerwehr Neunkirchen Stadt wurde ein umfassender Löschangriff gestartet. Neben der Hitze im Inneren erschwerten starke Sturmböen sowie eisige Kälte die Löscharbeiten. Das aufgebrachte Löschwasser fror innerhalb kürzester Zeit im Außenbereich ein, was eine zusätzliche Gefahr für die Einsatzkräfte bedeutete. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung waren die Löscharbeiten Großteiles nur unter schweren Atemschutz möglich.

Nach rund vier Stunden konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest und wird von der Polizei ermittelt.