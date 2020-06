Nach acht Jahren verlässt im Sommer Robert Frantsich mit seiner „Flavour“-Bar die Bezirkshauptstadt. Ihn zieht es nach Wiener Neustadt, wo er die „Winery“, die seit fast einem Jahr am Hauptplatz leer steht, übernehmen wird.

„Ich bin jetzt 22 Jahre im Nachtgeschäft tätig und will einfach ein bisschen kürzertreten, weil ich das von den Zeiten her nicht mehr packe“, erklärt er die Beweggründe für die Luftveränderung. Gerade die Coronazeit habe ihm gezeigt, wie angenehm es ist, nicht täglich bis in die frühen Morgenstunden arbeiten zu müssen. Bis Ende August möchte er, sofern sich nicht früher ein Nachfolger findet, die Bar in der Triester Straße noch betreiben, spätestens mit Anfang September soll in Wiener Neustadt gestartet werden.

Dort hat er große Pläne: „Schon einmal die Lage ist ein Vorteil, ich bin mitten am Hauptplatz. Im Keller werde ich einen Bar- und Loungebereich mit vielen Lichtelementen betreiben, draußen einen schönen Gastgarten etablieren“, so Frantsich. Mit seinem Angebot möchte er sich vom Rest etwas abgrenzen: „Es wird Riederbier und Cocktails geben. Und ich möchte nicht alltägliche Sorten von Gin, Whiskey und Rum anbieten.“ Ergänzt wird das Angebot mit Snacks und zweimal in der Woche mit Schmankerln aus der eigenen Küche: „Ich koche leidenschaftlich gerne und möchte das auch nützen!“

Vermieter Martin Schober dürfte sich von den Plänen jedenfalls begeistert gezeigt haben: „Ich habe schon den Schlüssel für die Immobilie und bin voller Tatendrang“, so Frantsich, der vor hat, das Lokal mit zwei Mitarbeitern täglich von 10 bis 23 Uhr zu führen. Auch Veranstaltungen und Musikauftritte sind in weiterer Folge mit den Kollegen aus der Nachbarschaft geplant. Für Neunkirchen sucht er nun einen Nachfolger: „Interessenten können sich bei mir melden. An meine Stammgäste möchte ich ein großes Danke sagen!“