Ihm wird vorgeworfen, im März im Bezirk Neunkirchen seine 75-jährige Großmutter getötet zu haben. Da laut Gutachten beim Beschuldigten mit großer Wahrscheinlichkeit die Gefahr weiterer Taten besteht, wurde die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Der Angeklagte soll seine Großmutter geschlagen, gewürgt und ihr mit zwei Messern zahlreiche Stiche und Schnitte zugefügt haben. Die 75-Jährige wurde am 23. März tot in ihrem Haus in einer Marktgemeinde im Bezirk Neunkirchen entdeckt. In der folgenden Nacht klickten für den Beschuldigten im Bezirk Baden die Handschellen. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, ein Urteil soll am 17. Dezember fallen.