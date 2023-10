Landesgesundheitsagentur tourt durch Niederösterreich

Um sich ein umfassendes Bild über die medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung der Bevölkerung zu machen, tourt die Landesgesundheitsagentur (LGA) derzeit durch NÖ. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen in den fünf Gesundheitsregionen Niederösterreich sucht man u. a. das Gespräch mit politischen Entscheidungsträgern.

In der Vorwoche fand nun die Informationsveranstaltung in Wiener Neustadt statt. „Die Herausforderungen für die Kranken- und Pflegeanstalten sind groß, weshalb es uns wichtig ist, in die Regionen zu gehen und genau hier vor Ort einen Austausch zu starten“, wurden die Vorstände und der Direktor der NÖ LGA in einer Aussendung zitiert.