Nach Selenskyj-Rede: Kritik an SPÖ-Nationalrätin Petra Tanzler

Es waren unmissverständliche Worte, mit denen Sylvia Kögler in der Vorwoche ihrem Ärger Luft machte. Das Fehlen der halben SPÖ-Nationalratsfraktion bei der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament in Wien, veranlasste die stellvertretende SPÖ-Bezirkschefin zu einem Facebook-Posting. „Ich schäme mich für jene Nationalratsabgeordneten der SPÖ, die heute bei der Rede von Selenskyj den Plenarraum verlassen haben!“, schrieb die Bürgermeisterin von Grafenbach-St. Valentin.

Sylvia Kögler, stellvertretende Bezirksparteichefin der SPÖ in Neunkirchen und Bürgermeisterin in Grafenbach-St. Valentin. Foto: Tanja Barta

Unter den 21 abwesenden Mandataren war mit Petra Tanzler auch jene Nationalrätin, die den gemeinsamen Wahlkreis von Neunkirchen und Wiener Neustadt vertritt. Die Wiener Wochenzeitung „Falter“ ließ die Hochwolkersdorferin schließlich auf Anfrage wissen, „dass eine Rede eines kriegsführenden Staatschefs, der Kriegspropaganda betreibt, die Gewerkschaften in seinem Land bekämpft und angeblich Streu- und Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt, in einem Parlament eines sich zur Neutralität bekennenden Landes nichts zu suchen“ habe.

Wofür sie, von der NÖN darauf angesprochen, einmal mehr Kritik von Sylvia Kögler erhält. „Das Posting spiegelt das Niveau von Frau Tanzler wider. Diese Aussage ist zu korrigieren“, so Kögler. Während die FPÖ im Vorfeld zumindest klar kommuniziert habe, warum sie der Veranstaltung fernbleibe, „fehlt mir das bei der SPÖ bis heute“.

Tanzler, die sich für ihr Verhalten übrigens auch Rüffel von SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner einhandelte, ruderte schließlich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zurück. Sie verurteile den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und stehe zu den Sanktionen, schrieb sie.

Tanzler: „Verurteile den Angriffskrieg Russlands!“

Auf NÖN-Anfrage verteidigt sich die Nationalrätin einmal mehr. Dass „eine Parteikollegin einer anderen über Medien etwas ausrichtet“, sei „traurig“, so die Abgeordnete. „Ich habe sofort klargestellt und betone noch einmal, dass ich den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine entschieden verurteile! Es ist ein Völkerrechtsbruch, der durch nichts zu entschuldigen ist! Ich habe inhaltlich nie etwas anderes gesagt oder geschrieben und es tut mir leid, wenn die Wahl der Worte zu Missverständnissen diesbezüglich geführt hat.“ In einem persönlichen Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter habe sie das auch klären können.

Und, wohl bezogen auf das mediale Echo und die Kritik in den letzten Tagen, meint die Abgeordnete: „Es wäre wünschenswert, wenn das mediale Interesse an meiner inhaltlichen Arbeit und den zahlreichen Vorschlägen zu vielerlei Verbesserungen, die ich seit Jahren mache, auch so groß wäre.“

Schon im Jahr 2019 hatte Sylvia Kögler mit kritischen Worten gegenüber Tanzler aufhorchen lassen. Weil Tanzler (damals noch Vorderwinkler), nicht aber Kögler den gemeinsamen Wahlkreis anführen durfte, sagte die Grafenbacherin damals gegenüber der NÖN, sie sei „sehr enttäuscht, dass mir eine unerfahrene Kandidatin vorgereiht wurde (...)“.

