Visionen für die Region: Leader startet in die neue Förderperiode

Ob die Panoramarodelbahn in Prein an der Rax, das Naturjuwel Johannesbachklamm in Würflach, die Naturparke Hohe Wand und Siernigtal-Flatzer Wand oder das Thermalbad in Bad Vöslau - diese und viele andere Attraktionen in der Region hat die Leader-Region NÖ-Süd in den vergangenen acht Jahren maßgeblich unterstützt. Insgesamt 160 Projekte in der Region konnten dank der Organisation, die sich aus der Gemeinsamen Region Schneebergland, der Kleinregion Schwarzatal und der Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax zusammensetzt, zwischen 2014 und 2022 gefördert werden. „4,7 Millionen Euro wurden in die Region geholt und damit 9,6 Millionen Investitionen ausgelöst“, so Leader-Manager Martin Rohl.

Leader-Manager Martin Rohl gab einen Ausblick auf die Projekte in der nächsten Förderperiode. Foto: Tanja Barta

Gemeinsam mit den Obleuten Irene Gölles (Gloggnitz), Josef Laferl (Hohe Wand) und Christian Samwald (Ternitz) präsentierte Rohl am Dienstagabend im Rahmen einer Auftaktveranstaltungen Visionen und Pläne für die neue Förderperiode bis 2027. 2,9 Millionen Euro stehen dafür bereit - und bereits jetzt gibt es eine lange Liste an Vorhaben. „Der Trend der nächsten Generation geht dahin, kein Auto, oft nicht einmal einen Führerschein zu haben“, sprach etwa Gölles den Bereich Klimaschutz und autofreie Mobilität an. Ein „herausforderndes“, aber „schaffbares“ Feld, zeigte sich die Gloggnitzer Stadtchefin überzeugt und nannte etwa einen „Ruf-Bus“ als konkretes Beispiel.

Weitergeführt werden in den kommenden Jahren auch das Projekt „Obst im Schneebergland“, maßgeblich betreut von Obmann Andreas Sederl und Projektleiterin Brigitte Hozang, sowie die „Regionale Mitarbeitermarke“, ins Leben gerufen von Unternehmensberater Sepp Vollmer. Auch hier binde man verstärkt die Jugend ein, „denn die Jugend braucht Visionen in der Region“, so Vollmer, der - etwa, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken - viel in den regionalen Schulen unterwegs ist.

„Über den Tellerrand hinausschauen“ nannte Obmann und Landtagsabgeordneter Christian Samwald (SPÖ) als Ziel von Leader - was gut gelinge, zeigte er sich überzeugt: „Weil wir bei Leader für die Sache stehen, hier wird keine Politik betrieben.“ Dankesworte richtete er gemeinsam mit seinen Obleutekollegen an Martin Rohl, dieser wiederum erwähnte sein „gutes Team“, das mit Nadine Gasteiner und Ulrike Trybus mittlerweile auf drei Kräfte angewachsen ist.

Als Keynote-Speaker eingeladen hatte sich die Leader-Region für den Abend „whatchado“-Gründer und EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji, Musik kam vom „Sgt. Pepper Trio“, die kulinarische Verpflegung übernahm das Team des „16 grad“ Neunkirchen mit Chefin Elisabeth Windbichler. Unter den Gästen: Wiener Neustadts Bezirkshauptmann Markus Sauer, die Wirtschaftskammer-Spitzen Andrea List-Margreiter und Bernhard Dissauer-Stanka, Raiffeisen-Obmann Helmut Tacho, die Bürgermeisterinnen Michaela Walla (Warth) und Ernestine Kostak (Winzendorf-Muthmannsdorf) sowie ihre Amtskollegen Peter Steinwender (Grünbach), Johann Döller (Reichenau an der Rax) und Hermann Doppelreiter (Semmering).