Aufregende Tage für Innenstadtunternehmerin Elisabeth Windbichler, die sich mit ihrem Cafe „Zucker und Salz“ in der Hauptplatzpassage in den letzten fünf Jahren einen Namen gemacht und in der Gastroszene etabliert hat. Was auch den Betreibern der „Mediashop“ GmbH am Spitz offensichtlich nicht verborgen geblieben ist. Im neuen Hauptquartier am Spitz, das im Sommer in Betrieb gehen soll, wird Windbichler mit ihrem Team die Gastronomie schupfen.

„Haben Gefühl, noch nicht fertig zu sein“

„Ich habe das Gefühl gehabt, noch nicht fertig zu sein. Deshalb habe ich mich auch für die neue Aufgabe beworben. Nach einem Probecatering und guten Gesprächen wurde dann die Zusammenarbeit, auf die ich mich schon sehr freue, besiegelt“, strahlt die Unternehmerin im Gespräch mit der NÖN. Ihrem „Lokalbaby“ in der Hauptplatzpassage wird sie aber jedenfalls auch weiterhin die Treue halten.

Im neuen Mediashop, in dem künftig bis zu 150 Personen arbeiten werden, wird Windbichler das Caferestaurant mit dem klingenden Namen „16 Grad“ führen. „Der Name begründet sich mit dem 16. Breitengrad, auf dem das Lokal liegt.“ Neben dem bereits bei ihr bekannten Angebot wird es auch kleine Speisen und Gebäckspezialitäten geben. Das Lokal selbst ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Winter stehen für die Gäste 32 Sitzplätze zur Verfügung, im Sommer gibt es zudem einen kleinen Gastgarten.

Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren – immerhin werden bis zu sechs Mitarbeiter, darunter ein Koch, dort werken. Windbichler selbst will sich um einen gelungenen Spagat bemühen: „Am Anfang werde ich natürlich viel im neuen Geschäft sein, aber ich will auch nicht den Kontakt in die Innenstadt verlieren!“