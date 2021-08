Der nächste Puzzlestein ist gelegt: „Mit dem Einzug der praktischen Ärzte Julia und Michael Sokol in das Aucenter ist ein weiterer Baustein der Projektentwicklung unseres umweltfreundlichen Dienstleistungszentrums in zentrumsnaher Lage Neunkirchens abgeschlossen worden“, freut sich Besitzer Karl Orthuber über den Zuwachs. Und auch darüber, dass mit Sokol, der zuletzt mit seiner Frau eine Praxis in Kirchschlag betrieb, ein gebürtiger Peischinger wieder in seine Heimatregion zurückgekehrt ist.

Die Ordination selbst ist eine Vorzeigepraxis: „Auf 180 Quadratmetern erwarten in heller, freundlicher Atmosphäre mit Top-Ausstattung die Mitarbeiter ihre Patienten“, so Orthuber. Insgesamt sind im Aucenter bereits 14 Dienstleister, darunter ein weiterer Allgemeinmediziner und eine Physiotherapeutin, untergebracht.