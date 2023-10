Zwei Jubiläen: Konzert mit Zapfenstreich am Hauptplatz

155 Jahre Stadtpolizei Neunkirchen, 150 Jahre 1. Neunkirchner Musikverein — diese beiden Jubiläen stehen im Zentrum, wenn am Mittwoch, den 25. Oktober, um 18 Uhr ein Konzert mit großem Zapfenstreich am Hauptplatz stattfindet. Es spielen die NÖ Militärmusik und der 1. Neunkirchner Musikverein. Die Weichen für die Veranstaltung legte am Montagabend der Gemeinderat mit einstimmigem Beschluss.

Die Militärmusik Niederösterreich. Foto: Xaver Lahmer

Start ist um 18 Uhr mit einem Konzert der NÖ Militärmusik, gegen 19.10 Uhr übernimmt der 1. Neunkirchner Musikverein. Um 20 Uhr findet der große österreichische Zapfenstreich inklusive traditioneller Melodien und historischer Militärsignale statt.