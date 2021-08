Der „Verein zur Förderung untermotorisierter Lebenskultur“ rund um die Masterminds Hubert Pfautsch, Heinz Past und Julia Koller veranstaltete vergangenes Wochenende in Neunkirchen bereits zum zweiten Mal die „Motro“-Mopedtrophy. Und den über zweihundert angereisten Moped-Fans mit ihren historischen Zweirädern wurde einiges geboten: Am Freitag stand zum „Aufwärmen“ eine gemeinsame Ausfahrt auf die Hohe Wand auf dem Programm, ehe es am Samstag auf die große Tour mit 231 Kilometern und über 7.000 Höhenmetern ging.

Aber auch in der Stadt gab es einiges, so traten am Freitagabend die Bands Traincorn und Gogo Gorillo auf der Sommerbühne auf, während am Samstag eine „Bist du Moped“-Party Fahrer, Fans und Zaungäste begeisterte.

Während die weitgereistesten Teilnehmer sogar aus Deutschland gekommen waren, wagten sich auch zahlreiche Lokalmatadoren wie Michael Bele, Mario Mosinzer oder Philipp Hecher erfolgreich auf den selektiven Rundkurs. Dieses Spektakel ließen sich als Zuschauer neben vielen anderen auch Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne), Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ) und Stadtrat Peter Teix (ÖVP) nicht entgehen.