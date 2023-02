Neunkirchens SPÖ-Stadträtin Kahofer scheidet aus Bundesrat aus

Der Bezirk Neunkirchen wird künftig nur mehr von drei Abgeordneten vertreten. Nachdem zuletzt der Abschied von Scheiblingkirchens ÖVP-Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck aus dem Landtag bekannt geworden war, ist seit Dienstagabend auch das Ausscheiden von Andrea Kahofer aus dem Bundesrat fix.

Der Landesparteivorstand der SPÖ NÖ nominierte die Neunkirchner Stadträtin nicht erneut für das Länderparlament in Wien. Stattdessen sollen der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler und der Schwadorfer Stadtchef Jürgen Maschl vom Landtag in den Bundesrat entsandt werden, ihr Mandat behalten wird Doris Hahn aus Klosterneuburg.

Kahofer wurde 2018 überraschend in den Bundesrat entsandt. Zuvor war Ternitz' SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak als Landtagsabgeordneter zurückgetreten, sein für die SPÖ errungenes Direktmandat "erbte" sein Vizebürgermeister Christian Samwald, der über die Landesliste in den Landtag einzogen war. Erst zu Jahresbeginn wurde Kahofer, die in Neunkirchen Stadtparteichefin der SPÖ sowie Stadträtin ist, zur Vizepräsidentin des Bundesrates bestellt.

Aus dem Bezirk Neunkirchen verbleiben damit Hermann Hauer (ÖVP), Jürgen Handler (FPÖ) und Christian Samwald (SPÖ) im Landtag. Letzterer bleibt auch stellvertretender Klubobmann seiner Fraktion.

Mehr zu den personellen Weichenstellungen der SPÖ NÖ:

