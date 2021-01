Neunkirchner Arzt mit Innovation in TV-Show .

Onkologe und Internist Stefan Wöhrer, der am Spitz in Neunkirchen seine Permedio-Praxis betreibt, präsentiert am Dienstagabend in der Puls 4-Show ,,2 Minuten 2 Millionen" seine Start Up-Idee, die Medikamentenunverträglichkeit einen Strich durch die Rechnung machen soll.