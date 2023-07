34 Aktivitäten gegen Langeweile in den Sommerferien

Das 35. Neunkirchner Sommerferienspiel wartet vom 5. Juli bis zum 29. August mit insgesamt 34 verschiedene Aktivitäten auf, um die Sommerpause spannend zu gestalten. „Wie schon in den vergangenen Jahren bietet das Ferienspiel auch in diesem Jahr ein sehr buntes, bewegungsreiches, lehrreiches und gut betreutes Programm, das dazu einlädt, gemeinsam Neues zu erleben und miteinander Spaß zu haben”, erläutert die zuständige SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer, die Martin Mollay und sein Team für die Organisation hervorhebt.

Die Aktivitäten starten bereits am 5. Juli mit einem „Gokart Grand Prix”. Am Donnerstag, 6. Juli, wird ein Ausflug nach Payerbach ins Schaubergwerk-Grillenberg stattfinden. Am kommenden Montagvormittag, 10. Juli, dürfen sich die Kinder auf einen Backworkshop und Yoga freuen.

ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer ist zufrieden: ,,Das Programm bietet abwechslungsreiche und spannende Veranstaltungen, wobei sicherlich für jeden etwas dabei ist. Ich bin mir sicher, dass keine Langeweile aufkommen wird.” Wem zwischendurch trotzdem etwas Langeweile droht, hat die Möglichkeit in der Stadtbücherei Am Stiergraben sich Lesestoff auszuleihen und mit dem „Leserattenpass” sich eine kleine Überraschung zu sichern. Beim Ausleihen von Büchern oder Comics bekommt man einen Stempel in den Pass und beim fünften Mal gibt es dann eine Kleinigkeit.

Anmeldungen für die Ferienspiele können im Ferienbüro direkt, telefonisch oder per E-Mail getätigt werden. Dort werden auch weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten bekanntgegeben.

Anmeldungen im Ferienbüro notwendig

FERIENBÜRO: Rathaus Neunkirchen, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 11 Uhr; Telefonnummer 0676/83 601 271; E-Mail: ferienspiel@neunkirchen.gv.at