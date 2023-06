Wenn die Laufstrecke unfreiwillig zum Hürdenlauf wird

Einer, der nun offiziell auch seine Stimme dazu erhebt und eine rasche Verbesserung der Situation fordert, ist der ehemalige FPÖ-Stadtrat Johann Sinabel aus Peisching: „Da ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Die Löcher und Unebenheiten nehmen schon ein gefährliches Ausmaß an.“ Es genüge eben nicht nur, so Sinabel, sich bei Veranstaltungen wie dem Benefiz-Lauf für das Notarztteam fotografieren zu lassen und dann nichts zum Erhalt der Strecke beizutragen.

Allerdings, so die Stadtgemeinde, werde man das Problem nicht so einfach lösen können: „Die Strecke gibt es in dieser Form seit dem Jahr 2000, die Laufstrecke befindet sich teilweise auf Privatgrund und teilweise auf öffentlichem Grund. Die Privatbesitzer haben damals mit ihrer Einwilligung ihre Duldung für eine Laufstrecke gegeben“, weiß Stadtamtsdirektor Christof Holzer.

Er erklärt, dass die Stadtgemeinde diesen Laufweg erhält, indem sie in regelmäßigen Abständen Ausbesserungsarbeiten vornimmt, um den Läuferinnen und Läufern ein schönes Lauferlebnis bieten zu können. „Natürlich kommt es jedoch vor, dass die Privatbesitzer auf ihrem Grundstück Bäume fällen müssen und dadurch für die Zufahrt auch teilweise den vorhandenen Weg benutzen müssen. Aufgrund der Witterung kann es daher natürlich passieren, dass Löcher entstehen. Diese werden, wenn sie zu groß sind, von uns ausgebessert, damit einem tollen Lauferlebnis nichts im Wege steht. Weiters fährt ein Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen die Laufstrecke ab, um eine Sichtkontrolle bei den Bäumen vorzunehmen“, so Holzer.

Es gibt aber auch Bilder, wo die Wege in einem Top-Zustand sind, legt die Stadtgemeinde andere Aufnahmen als Sinabel vor. Foto: Stadtgemeinde

Und ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer, der selbst dort gerne als Nordic Walker unterwegs ist, hat noch eine Schlussbotschaft an die Kritiker: „Man muss sich immer im Klaren sein, dass es sich um einen Wald handelt und daher der Boden niemals einem asphaltierten Zustand gleichen kann, was ja auch nicht Sinn und Zweck ist! Das ist eben der Unterschied beispielsweise zum Stadtpark.“