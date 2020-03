Volle Zustimmung für Stadtchef, für Vize weniger .

Alle 37 Mandatare waren bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung in der Bezirkshauptstadt am Donnerstagabend anwesend und wurden angelobt. Während Herbert Osterbauer mit 37 gültigen von 37 abgegeben Stimmen zum dritten Mal zum ÖVP-Stadtchef gewählt wurde, endete das Abstimmungsergebnis für Johann Gansterer nicht so erfreulich: Er erhielt nur 22 gültige von 37 abgegebenen Stimmen.