Fotogalerie Neunkirchner Institution: SPAR Steinberger feierte 100er

Lesezeit: 3 Min JA Johannes Authried

M it vielen Festgästen feierte SPAR Steinberger am vergangenen Donnerstag das 100-jährige Bestandsjubiläum – dort, wo alles begann, in der Krinningergasse in Neunkirchen.