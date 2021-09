Möglich wurde das, weil die Mitarbeiterin für Finanz-Transaktionen der Stadtgemeinde verantwortlich war. Dabei dürfte sie laut ersten Erhebungen sehr geschickt agiert haben. So sollen Überweisungen teilweise vom Konto der Stadtgemeinde auf das Konto der Personalvertretung gegangen sein, auf das sie ebenfalls Zugriff hatte und für das sie zeichnungsberechtigt war. Von dort überwies sie dann Teilbeträge auf ihr eigenes Konto. Wenn es eng wurde und fehlende Gelder urgiert wurden, wurden die Löcher immer wieder gestopft. Eine Methode, die offenbar jahrelang gut ging. Bis das Konstrukt in dieser Woche wie ein Kartenhaus zusammenbrach.

Denn die Schulgemeinde hatte ausständige Gelder in der Höhe von knapp 200.000 Euro, die von der Vertragsbediensteten überwiesen hätten werden sollen, bei der Gemeinde gefordert. Die Frau bekam die Aufregung mit und überwies noch rasch einen satten Teil davon an die Schulgemeinde. Dort fiel allerdings auf, dass das Geld vom Konto der Personalvertretung und nicht von jenem der Stadt gekommen war und Nachforschungen der Verantwortlichen brachten den Stein ins Rollen.

Bis ins Jahr 2014 sollen die Machenschaften zurückreichen. Begonnen hat es mit einer kleinen Summe, die die Frau für den Ankauf eines Autos benötigte. Weil das offenbar so leicht ging, bekam sie Lust auf mehr und setzte die Handlungen fort. Bei den ersten Einvernahmen soll sie sich geständig gezeigt, aber keine Angaben zum Motiv gemacht haben.

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ist erschüttert: ,,Es stimmt, dass es Ermittlungen in diese Richtung gibt. Wir werden alles in unserer Macht stehende zur restlosen Aufklärung des Falles beitragen und auch viele Dinge hinterfragen müssen. Ich hätte der Mitarbeiterin nie im Leben so viel kriminelle Energie zugetraut!"

Für die Frau gilt die Unschuldsvermutung.

