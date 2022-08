Neunkirchner Original Hannes Hriber verstorben

Christian Feigl

Ein Bild, wie Hannes Hriber viele kannten: Als Eismeister am Neunkirchner Hauptplatz. Foto: NÖN

D ie Todesnachricht von Hannes Hriber verbreitete sich am Donnerstagabend beim Sommerkino am Neunkirchner Hauptplatz wie ein Lauffeuer. Quasi in seinem einstigen Wohnzimmer, wo der Neunkirchner früher selbst immer oft und gern gesehener Gast war und durch seine Arbeit als legendärer Eismeister am Eislaufplatz im Winter auch hohen Bekanntheitsgrad erlangte. Er starb mit 46 Jahren.