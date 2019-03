Wieder einmal stand an der Handelsakademie und Handelsschule Neunkirchen der sogenannte „VIP-Tag“ auf dem Stundenplan. Einmal pro Monat können die Klassenvorstände mit ihren Schülerinnen und Schülern einen Tag abseits des normalen Unterrichts gestalten. Der „VIP-Tag“ wird gerne für Ausflüge in die Praxis - im Rahmen von Firmenbesuchen, für einen kulturellen Genuss im Museum oder für sportliche Aktivitäten - genutzt.

Die Abschlussklassen (5A, 5B-HAK und 3. Aufbaulehrgang) besuchten mit einem von der Walter-Group gesponserten Bus einige Subunternehmen der Walter-Group in Wr. Neudorf. Dort konnten sie in Kleingruppen einzelne Abteilungen besuchen und somit den Unternehmensalltag live erleben.

Der VIP-Tag der 4B-HAK, Patenklasse der Neunkirchner NÖN, stand ganz im Zeichen der Industrie. Zuerst erfuhren die Schülerinnen und Schüler in einem Workshop mit Marin Skelo von der Industriellenvereinigung Niederösterreich einiges zum Thema Jobchancen in der Industrie in Niederösterreich. Im Anschluss besuchte die Klasse die Firma AMADA GesmbH in Ternitz und konnte dort einen international tätigen Industriebetrieb in der Region kennenlernen.

Die Schülerinnen und Schüler des 2. Aufbaulehrgangs nutzten den VIP-Tag, um einen Einblick in die Welt der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien zu bekommen. Neben einer Führung über den Uni-Campus und einem Workshop zum Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ konnten die Schüler den Studierenden beim Lernen in der Bibliothek über die Schulter schauen und ein wenig „Uni-Luft“ schnuppern.

Die Klassenvorstände der beiden zweiten Jahrgänge der HAK nutzten den VIP-Tag für ein alternatives Programm zur alltäglichen Wirtschaftswelt. Während die 2AK in die Welt der Kunst eintauchte und die Albertina, den Burggarten und das Museumsquartier in Wien besuchte, hieß es für die 2BK: „Hands up“. In der gleichnamigen Ausstellung in der Wiener Freyung konnten die Schülerinnen und Schüler erleben, was es bedeutet, gehörlos zu sein.

Nicht nach Wien, aber nach St. Pölten zog es die ersten Handelsschulklassen. Dort nahmen die Schülergruppen am Programm „Aktion Landeshauptstadt“ teil. Nach einem Rundgang durch das Regierungsviertel (inklusive Besuch des Landtagssaals und einer Rätsel-Rallye) erfuhren die Schülerinnen und Schüler in der St. Pöltner Altstadt viel Interessantes zur Geschichte der Landeshauptstadt.