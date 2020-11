Neunkirchner Stadtamtsdirektor Wiedner nimmt den Hut .

Personalbombe in der Bezirkshauptstadt: Stadtamtsdirektor Robert Wiedner beendet seine Tätigkeit für die Gemeinde. Das hat er am Montag ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und am Dienstag der Belegschaft des Rathauses mitgeteilt. Die Gründe liegen im privaten Bereich und einem Jobangebot, "das man nur einmal im Leben bekommt", so Wiedner zur NÖN.