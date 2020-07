Das Neunkirchner Stadtfest findet nicht statt – das gab die Stadtgemeinde am Dienstagnachmittag in einer Aussendung bekannt. Man habe sich nach „genauen Überlegungen“ zu diesem Schritt entschlossen, heißt es. „Prinzipiell: Die Gesundheit aller Beteiligten geht vor. Das ausgearbeitete Covid-19-Konzept hätte zwar eine Durchführung des Festes ermöglicht, der Erlebnisfaktor hätte aber unter den notwendigen Auflagen massiv gelitten“, erklärt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Mit der beteiligten Gastronomie sei man daher nach einer Besprechung am Dienstag einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass die Abhaltung des Festes auch wirtschaftlich nicht tragbar gewesen wäre. Starke Einschränkungen bei den Besucherzahlen, aber auch bei Programm und Gastronomien seien für diese Entscheidung ausschlaggebend, wurde betont.



Festsitzung und Festakt könnten stattfinden

„Es schmerzt natürlich, dass wir gerade zum Jubiläum der 100-jährigen Stadterhebung das Stadtfest absagen müssen, aber ich denke, dass diese Entscheidung nachvollziehbar ist und ich glaube, dass sie bei der Neunkirchner Bevölkerung auf Verständnis stoßen wird“, erklärt Osterbauer weiter. Derzeit werde daran gearbeitet, unter welchen Voraussetzungen die Festsitzung des Gemeinderates am 17. August sowie der Festakt am 11. September abgehalten werden können – „natürlich mit nötiger Vorsicht und Weitblick“, wie hinzugefügt wird.