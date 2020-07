Drei Katzen in Zwischenwand gefangen .

Eine arbeitsintensive Tierrettung beschäftigte die Neunkirchner Freiwillige Feuerwehr am Samstagabend: Zwei Katzen samt einer Babykatze waren in einer Zwischenwand eines Hauses am Hauptplatz gefangen und konnten sich nicht mehr selbst befreien. Letztendlich musste ein Loch in die Wand gebohrt werden.