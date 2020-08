Nachdem erst vor zwei Wochen Robert Frantsich seine „Flavour-Bar“ geschlossen hat, bleibt das Lokal nicht lange leer. Die ehemaligen „Flavour“-Kellner Melanie Palac und Rene Barta aus Würflach übernehmen die Räumlichkeiten und planen dort ein etwas anderes Konzept. Der neue Name „House Cafe-Bar“ lässt ältere Semester schon erahnen, was die beiden planen: „Wir möchten das ehemalige Kult-Lokal ein wenig wiederbeleben und uns eher an ein älteres Publikum richten. Die Grundausrichtung des Lokals wird sich an Stil und Musik der 1960er- bis 1980er-Jahre orientieren“, so Barta.

Die größte Änderung wird, so die beiden Neo-Gastronomen, dass untertags ein Kaffeehausbetrieb mit Frühstück oder Kaffee und Kuchen und abends ein Barbetrieb mit abgespeckter Cocktail-Karte sowie Kult-Getränken wie Cola-Whisky oder Cola-Weinbrand geplant ist. „Wir wollen das Lokal auch ein wenig heller gestalten und uns an der Deko eines amerikanischen Diner orientieren“, fügen Palac und Barta noch hinzu. Die beliebten Live-Konzerte sollen allerdings weiter Bestandteil des Konzeptes sein. Wenn alles so läuft wie geplant, soll die „House Cafe-Bar“ bereits Mitte September eröffnen.