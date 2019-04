Aufgrund der Neuverlegung der Hauptwasserleitung in Ternitz-Rohrbach zur Verbesserung der Druckverhältnisse im Wasserleitungsnetz kommt es voraussichtlich ab heute, Dienstag, 16. April bis Donnerstag 18. April im gesamten Stadtgebiet Neunkirchens und in den Katastralgemeinden Mollram und Peisching zu verminderten Wasserdrücken. Man ersuche in dieser Zeit, Wasser zu sparen, heißt es seitens der Stadtgemeinde Neunkirchen.