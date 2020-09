ÖVP holt absolute Mehrheit in Schwarzau/Stfld. .

Mit einem Erdrutschssieg für die ÖVP endeten die Neuwahlen am Sonntag in Schwarzau am Steinfeld: Sie erreichte 61,6 Prozent und somit 12 Mandate. Auf nur 35,7 Prozent kam die SPÖ, das sind sieben Mandate, die FPÖ versäumte mit 2,7 Prozent den Einzug in den Gemeinderat.