NATSCHBACH Geschichte geschrieben wurde in der Vorwoche bei der Freiwilligen Feuerwehr Natschbach. Erstmals ist hier nämlich auch eine Frau im Kommando. Und zwar die erst 19-jährige Anna Böhm. Sie wurde zur Verwalterin bestellt.

Im zarten Alter von zehn Jahren – dem Mindestalter, um der Feuerwehrjugend beizutreten, – entschieden sich Anna Böhm und ihr Zwillingsbruder Florian, denselben Weg wie ihr Großvater und weiteren Familienangehörigen einzuschlagen. Neun Jahre später wurde Anna Böhm im Rahmen der regulären Feuerwehrwahl zur Verwalterin ernannt.

Kameradschaft spielt eine große Rolle

Was die Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr für sie besonders macht? „Was mich immer schon an Organisationen wie der Feuerwehr fasziniert hat, ist die Tatsache, dass sämtliche Kameradinnen und Kameraden ehrenamtlich, aber mit großem Engagement die Tätigkeiten vollziehen. Bei uns in Natschbach wird die Kameradschaft und gegenseitige Hilfsbereitschaft sehr groß geschrieben“, so die junge Verwalterin. Als der wiedergewählte Kommandant Andreas Pinkl mit dem Vorschlag, Böhm ins Kommando zu holen, auf sie zukam, fühlte sie sich geehrt. „Ich möchte meine Rolle mit großem Einsatz ausüben. Sollte es die Corona-Situation zulassen, steht in wenigen Wochen der Verwalterlehrgang in der Feuerwehrschule in Tulln am Programm. Ich bin meinem Vorgänger Christoph Planer sehr dankbar, dass er sich derzeit die Zeit nimmt, mir sämtliche Tätigkeiten und notwendigen Prozesse ausführlich und geduldig zu übergeben und zu erklären. Seine sorgsame und ordentliche Arbeit in den letzten Jahren vereinfacht mir den Einstieg in die neue Rolle sehr“, so Böhm.

Ob Böhm nochmals Geschichte schreiben und die erste Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr Natschbach werden möchte? „Es besteht kein Bestreben, die Rolle des Kommandanten zu übernehmen. Dafür gibt es in unserer Feuerwehr Kameraden, die sich besser dafür eignen“, meint sie bescheiden.

Kommandant Andreas Pinkl zeigt sich stolz über den Zuwachs: „Wir versuchen, das Team der Chargen und des Kommandos zu verjüngen.“ Und dieses Vorhaben würde sehr gut gelingen, betonte auch Kommandant-Stellvertreter Andreas Schitkowitz.