Eines ist klar: Die Bürger von Schwarzau am Steinfeld müssen ihren Gemeinderat erneut wählen. Wann die Schwarzauer allerdings wieder an die Urne treten sollen, ist derzeit unklar. Die ursprünglich für 7. Juni angesetzte Neuwahl wurde verschoben, „da die Auflage des Wählerverzeichnisses, die Einreichung der Kandidaturen mit den dazugehörigen Unterschriften in der jetzigen Situation nicht ohne Weiteres durchzuführen ist“, hieß es zuletzt seitens der Landesregierung gegenüber der APA. Man plane, hieß es vom zuständigen ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko, „eine Wahl im September zu ermöglichen“. Allerdings brauche es dazu eine gesetzliche Änderung in der Gemeinderatswahlordnung, die der Landtag in seiner Sitzung am 7. Mai beschließen müsse, wurde der Landesrat in der Aussendung zitiert.

Auf einen Wahltermin im Herbst hofft auch Schwarzaus amtierende ÖVP-Bürgermeisterin Evelyn Artner: „Ein Datum muss aber erst festgelegt werden“, bestätigt sie gegenüber NÖN.at. Die Neuwahl ist notwendig, weil die SPÖ nach erfolgter Bürgermeister-Wahl (trotz SPÖ-Absoluter wurde ÖVP-Kandidatin Artner gewählt) ihren Rücktritt erklärte und auch die Ersatzmitglieder auf ihre Mandate verzichteten.

Als Spitzenkandidat für die SPÖ geht der frühere Vizebürgermeister Klaus Hofer ins Rennen. Altbürgermeister Günter Wolf kandidiert nicht erneut.