Nach Wahl zum Breitenauer Bürgermeister gab es eine Liebeserklärung

Aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich vom Besucherplatz aus, beobachtete Alt-Bürgermeister Helmut Maier (SPÖ) die Gemeinderatssitzung, wo die Neuwahl des Bürgermeisters und Vizebürgermeisters auf dem Tagesordnungspunkt stand. Gewählt werden musste, da sich Helmut Maier mit dem Erreichen seines 60. Lebensjahres Ende August nach 15 Jahren als Bürgermeister freiwillig aus der Gemeindepolitik verabschiedet hatte (die NÖN berichtete).

Vor der Wahl zum Bürgermeister und seiner Vizebürgermeisterin wurde Jennifer Biela als neue SPÖ-Gemeinderätin angelobt. Sie wurde auch in den Ausschuss für Generationen, Gesundheit und Sozialangelegenheiten gewählt. Bei den Ergänzungswahlen in den Gemeindevorstand wurde Manfred Binder für die SPÖ als neuer geschäftsführender Gemeinderat gewählt, der auch den Ausschuss für Raumordnung, Bauvorhaben und Großinvestition inne hat. Jennifer Freyhammer rückt Manfred Binder in den Prüfungsausschuss nach.

Nach knapp einer Stunde stand fest, dass die nominierten Kandidaten Robert Kwas und Elke Schön mit je 17 von 18 Stimmen zum Bürgermeister und Vizebürgermeisterin gewählt wurden.

Der designierte Bürgermeister dankte nach Wahl seinem Vorgänger Helmut Maier für 33 Jahre im Dienste der Gemeinde Breitenau und versprach eine für ihn würdige Feier zu veranstalten.

Mit den Worten „Ohne pathetisch klingen zu wollen, Breitenau ist in meiner DNA und neben meiner Familie die Liebe meines Lebens“, beendete Kwas die Gemeinderatssitzung.