Nach über zehn Jahren als Obmann der SPÖ Pottschach übergab Ternitz‘ Vizebürgermeister Christian Samwald den Vorsitz an Gemeinderat Andreas Schönegger. Dieser wurde einstimmig an die Spitze gewählt.

„Ich wünsche unserem neuen Vorsitzenden für seine neue Aufgabe alles Gute und bin überzeugt, dass er mit seinem Team die erfolgreiche Politik in unserer Heimatstadt weiterführen wird“, so Christian Samwald, der sich zudem für die „gute Zusammenarbeit“ in den letzten Jahren bedankte. Im Rahmen der Generalversammlung konnte der neue Vorsitzende Andreas Schönegger im Beisein von Bürgermeister Rupert Dworak auch gleich zahlreiche verdiente Mitglieder der SPÖ Pottschach für ihre langjährige Treue auszeichnen.