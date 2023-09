Traude Michäler ist neue Obfrau der Puchberger Senioren

Die NÖ Senioren in Puchberg am Schneeberg haben eine neue Obfrau. Hans Postel hatte nach langjähriger Tätigkeit an der Spitze seine Funktion zurückgelegt, bei der Neuwahl im Gasthaus Schmirl wurde Ex-ÖVP-Gemeinderätin Traude Michäler zur neuen Obfrau bestellt.

Es gratulierten ihre Vorstandskolleginnen und -kollegen ebenso wie Bezirksobfrau Christine Vorauer und Teilbezirksobmann Peter Haberler. Johann Postel wurde zum neuen Ehrenobmann gewählt.