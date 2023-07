Prigglitz: „Roter“ Amtsleiter für „schwarze“ Gemeinde

Personelle Änderungen in Prigglitz: Nach dem Abschied von Regina Ehrenböck bestellte die Gemeinde mit Richard Valenta einen neuen Amtsleiter. Der gebürtige Salzburger ist damit erste Anlaufstelle für die Bevölkerung – und hat sich gut eingelebt, wie er im NÖN-Gespräch sagt: „Es ist ein traumhafter Arbeitsplatz. Alles ist toll und ich hätte es mir besser gar nicht vorstellen können“, zeigt sich Valenta, der seit vielen Jahren in Schottwien lebt, begeistert.

Der Matura an der Handelsakademie folgte einst ein kurzer Ausflug an die Universität, wo Valenta ein Geschichtsstudium startete. Schon bald aber zog es Walenta in die Wirtschaft, wo er als Buchhalter und Personalverrechner tätig war. „Die Büroarbeit nur vor dem Bildschirm war aber doch irgendwie eintönig. Ich brauche die Abwechslung und wollte mehr mit Menschen zu tun haben“, so Valenta über seine Beweggründe, sich in Prigglitz zu bewerben.

13 Bewerber für Posten

Das Interesse an dem Job war jedenfalls gegeben. „Wir hatten insgesamt 13 Bewerber“, so Bürgermeister Franz Teix (ÖVP). Und mit Valenta hat man nicht nur den ersten Salzburger in der Gemeindestube, sondern auch einen Mitarbeiter, der weiß, wie es in einer Gemeinde läuft – schließlich ist er in seiner Heimatgemeinde Schottwien selbst Gemeinderat. „Allerdings für die SPÖ. Also ein lebendes Beispiel, dass es in einer ,schwarzen' Gemeinde auch einen ,roten' Amtsleiter geben kann“, so Valenta schmunzelnd.

In seiner Freizeit ist Valenta unter anderem auch bei der Feuerwehr aktiv. Wandern und Lesen zählen ebenso zu seinen Hobbys wie die Teilnahme am Wettbewerb „Burgenland Extrem“, wo es darum geht, rund 120 Kilometer zu wandern. „Ich hab' es zwei Mal geschafft“, so Valenta.

Stolz ist der Schottwiener vor allem dann, wenn es Feedback aus der Bevölkerung gibt, dass die Arbeit gut gemacht wurde. „Die Nähe zu den Menschen macht mir Freude. Und wenn man dann helfen kann, ist es ein gutes Gefühl!“