Ein topmoderner Physiksaal, ein großer Turnsaal, der alle Stückerl spielt, ein im wahrsten Sinne des Wortes „einladender“ Eingang – so präsentiert sich die Neue Mittelschule in Kirchberg am Wechsel nach Abschluss der umfassenden Zu- und Umbauarbeiten. Im Rahmen eines großen Festes am Sonntag wurde aber nicht nur die Neueröffnung der Schule gefeiert, sondern auch das 120-Jahr-Jubiläum der Bildungsstätte.

"Coming Home" mit Luke Andrews

Höhepunkt der Feierlichkeiten war ein vielfältiger, abwechslungsreicher und vor allem humorvoller Festakt, an dem Schüler, aber auch Lehrer mitwirkten. So begeisterte etwa der Schulchor gemeinsam mit Feistritz‘ Chartstürmer Luke Andrews und dem Hit „Coming Home“, die Theaterspieler überzeugten mit einer Darbietung über Kaiser Franz Joseph, der die Schule einst eröffnete und Lehrer Christian Plank führte als Moderator gekonnt durch das Programm. Er war es auch, der zahlreiche Ehrengäste zu Kurzinterviews auf die Bühne bat, etwa ÖVP-Schulobfrau Elisabeth Dandler, Schulsprecher David Jansohn sowie Markus Haidbauer von der Firma Holzbau Haidbauer in Gloggnitz. Letzterer verglich die Umbauarbeiten an der NMS mit „Operieren am offenen Herzen“, schließlich lief der Schulbetrieb während dieser Zeit ganz normal weiter. Dass fast alle der beteiligten Firmen aus der Region stammen, lobte er besonders: „Man hat gemerkt: Alle hier haben irgendwie eine persönliche Beziehung zum Haus.“

3,6 Millionen Euro wurden investiert

Lobende Worte gab es seitens der Politik – etwa in Person von Bildungsdirektor Johann Heuras, der vor allem dem Lehrkörper für das Engagement seinen Dank aussprach. Auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP-nominiert) wohnte dem Festakt bei und gratulierte nicht nur zu den dargebrachten Leistungen, sondern auch zum Um- und Zubau der Schule. Direktor Karl Kager, seit nunmehr zehn Jahren Leiter der Schule, betonte, dass „verschiedene Denkweisen“ dieses Projekt möglich gemacht hätten und dankte allen, die an der Realisierung beteiligt waren. Nicht zuletzt den Gemeinden, die einen großen Teil der Investitionssumme von 3,6 Millionen Euro übernehmen. Da war es auch nicht verwunderlich, dass Kirchbergs Ortschef Willibald Fuchs (ÖVP) von einem „großen Tag“ für Kirchberg sprach und seinen Kollegen für die gute Zusammenarbeit dankte.

Viele Ehrengäste aus Gemeinde und Bezirk

Als Ehrengäste begrüßt werden konnten außerdem Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Michael Engel, die Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP), Christian Samwald (SPÖ) und Jürgen Handler (FPÖ), die Schulqualitätsmanager Sabine Karl-Moldan, Rudolf Hornung und Michael Dollischal, Pfarrer Herbert Morgenbesser, die Bürgermeister Franz Sinabel (Feistritz), Karl Mayerhofer (Otterthal), Thomas Stranz (Raach), Johannes Hennerfeind (Trattenbach), Michael Gruber (St. Corona), Bernhard Brunner (Aspangberg-St. Peter), die Bürgermeister a. D. Sepp Pichlbauer (St. Corona) und Rupert Dominik (Raach) sowie zahlreiche Vizebürgermeister, Gemeinderäte und Direktorenkollegen, darunter Gernot Braunstorfer aus dem Gymnasium Sachsenbrunn und Gitti Fuchs aus der örtlichen Volksschule.

