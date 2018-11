Exakt 33 Monate stand Martin Glanzner an der Spitze der Neuen Mittelschule Oberes Schwarzatal. Ab November leitet der Mödlinger jedoch eine andere Mittelschule in Wiener Neustadt. Im Rahmen einer kleinen Feier im Payerbacherhof verabschiedete sich Glanzner von seinen Weggefährten, seinen Teams, der Politik und stellte zugleich auch seinen Nachfolger vor.

Und das ist der Berndorfer Michael Steiner. Er hat bis dato an der Sportmittelschule in Bad Vöslau unterrichtet und ist als ÖVP-Gemeinderat auch politisch in seiner Heimatgemeinde aktiv. „Ich habe schon ein paar Kontakte in diese Gegend gehabt. Unter anderem arbeitete ich auch mit der Tochter des Reichenauer Bürgermeisters Hannes Döller zusammen“, freut sich Steiner auf seine neue Aufgabe im Raxgebiet.

Vorgänger Michael Glanzner verabschiedet sich von „seinen“ Schulen mit einem lachenden und weinenden Auge. In einer kurzen Rede bedanke sich der baldige Leiter der Bilingualen Mittelschule Wiener Neustadt bei den Vertretern der Politik, den Vereinen, der Wirtschaft, aber vor allem bei seinem Team und den Lehrern aus Payerbach und Reichenau.

Viele Projekte umgesetzt

„Es gibt brave Mitarbeiter, es gibt Alphatiere und Meinungsbildner. Ich danke euch für die gute Zusammenarbeit“, sorgte Glanzner beim Lehrerteam mit seiner Rede für Schmunzler. In den 33 Monaten als Schulleiter konnte der Mödlinger viele Projekte umsetzen. Zu den größten zählte dabei, aus den Neuen Mittelschulen Payerbach und Reichenau eine gemeinsame Neue Mittelschule Oberes Schwarzatal zu machen. „Ich habe versucht, eine gemeinsame Schule zu gestalten und doch nicht aufs Individuum zu vergessen“, so Glanzner. Warum der Mödlinger aber dennoch so rasch abtritt? „Es hat alles ziemlich schnell gehen müssen, weil der ehemalige Leiter in Wiener Neustadt Schulinspektor geworden ist. Aber die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen“, so Glanzner.

Seitens der beiden Gemeinden gab es von den Ortschef Edi Rettenbacher (Payerbach) und Hannes Döller (Reichenau) nur Lob. „Wir haben sehr viel voneinander gelernt. Als ich gehört habe, dass da jemand aus Mödling kommt, war ich etwas unsicher. Wir sind hier ja ein Bergdorf und was wir nicht kennen, dem sind wir skeptisch gegenüber“, so Döller lächelnd. Michael Steiner wünschen die beiden Bürgermeister alles Gute für die Aufgabe. „Wir haben uns immer irgendwie zusammengerauft!“, meint Rettenbacher.