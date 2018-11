Was haben Sie gemacht, bevor Sie für die Neue Mittelschule Oberes Schwarztal Direktor geworden sind?

Michael Steiner: Ich habe 1987 die Matura gemacht und dann als Junglehrer in der Mittelschule Hirtenberg gearbeitet. Da dort zu viele Lehrer waren, bin ich nach Bad Vöslau gekommen. Und hier bin ich dann 31 Jahre lang geblieben.

Haben Sie schon immer vorgehabt, im Schulbereich zu arbeiten?

Steiner: Ich hatte damals in der Volksschule einen imponierenden Direktor. Und damals ist auch der Wunsch bei mir entstanden, einen Lehrberuf zu machen. Ich war von meiner Familie dann der Einzige, der einen Lehrberuf in die pädagogische Richtung gemacht hat. Später ist dann auch das Interesse, eine Leiterstelle, zum Beispiel als Direktor, zu übernehmen entstanden.

Als Lehrer steht man die meiste Zeit im Klassenzimmer, als Direktor ist man mehr für das Administrative zuständig. Werden Sie die Zeit, in der Sie aktiv unterrichteten, vermissen?

Steiner: Das Administrative hat mich schon immer gereizt. Ich habe damals durch die alten Lehrer den Zugang dazu bekommen. Da durfte ich zum Beispiel auch beim Planen der Unterrichtsstunden helfen. Und so bin ich auch in die Administration hineingewachsen. Gleichzeitig war ich aber auch unheimlich gerne Lehrer. Und ich habe hier auch die Chance, aufgrund der Größe der Schulen, hier auch paar Stunden selbst unterrichten zu dürfen.

Wie waren Sie selbst als Schüler?

Steiner: (lacht) Ich habe damals unheimlich von meiner Großmutter profitiert. Die hat mit mir das Einmaleins gelernt. Ich war dann auch ein guter Schüler, aber sicher kein Streber. In Englisch war ich zum Beispiel keine Koryphäe. Da war die Matura schon ein hartes Stück für mich.

Welche Projekte wollen Sie als Direktor verwirklichen?

Michael Steiner: Ich habe vor, den potentialfokussierten Unterricht (PFU) weiter auszubauen. Das sind freiwillige Extrastunden, wo man Sachen lernt, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Zum Beispiel, wie schreibt man einen Zeitungsbericht oder einen Sprachkurs für Französisch.

Haben Sie vor, an der Neuen Mittelschule OST als Direktor in Pension zu gehen?

Steiner: Sagen wir einmal so, wenn ich Versprechen ausspreche, dann versuche ich, sie auch zu halten. Und ich habe beiden Schulen versprochen, dass sie mich bis zu meiner Pensionierung ertragen müssen. Außer irgendjemand hätte etwas dagegen.