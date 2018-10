Der 12. Oktober wird wohl in die Geschichte der Neuen Mittelschule Ternitz eingehen. Am vergangenen Donnerstag wurde die neue Turnhalle, die über drei Millionen Euro kostete, offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

„Das ist heute ein ganz großer Tag für uns. Danke liebe Schüler, dass ihr ihn für uns so besonders macht“, ging der größte Dank an die Jugendlichen, die, wie Direktor Helmut Traper sagte, „Leben in dieses Haus bringen!“

Über ein Jahr wurde an dem Großprojekt, das mithilfe der Stadtgemeinde, im besonderen SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer, umgesetzt werden konnte, gearbeitet.

„Ich denke, das Beste ist, in seine Zukunft zu investieren und das haben wir in diesem Fall getan, denn diese jungen Menschen sind unsere Zukunft“, bekam Reisenbauer für ihre Ansprache viel Applaus. Lob für das Engagement der Stadträtin gab es auch von SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak: „Sie ist wirklich mit Herz und Seele an diesem Projekt gehangen!“

Reisenbauer durfte zudem noch einen ganz besonderen Ehrengast bei der Eröffnung begrüßen: SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl war von den Darbietungen der Schüler begeistert.