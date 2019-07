Erich Marschik

Die Gewinner des Fotowettbewerbs „Wir für Bienen“, die Bauernbund-Ortsgruppen Hadres mit Obmann Josef Fürnkranz sowie Puchberg am Schneeberg mit Obmann Johann Jahrl (Mitte), flankiert vom ÖVP-LAbg. Richard Hogl, NÖ Bauernbunddirektorin ÖVP-LAbg. Klaudia Tanner, NÖ Bauernbundobmann ÖVP-LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP-Bundesparteichef Sebastian Kurz, Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager und ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko (v.l.) bei der Urkundenüberreichung am Bauerntag in Wieselburg.